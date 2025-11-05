Incidente sulla Statale 275 nel Salento | scontro frontale tra due auto morta una donna

Tragico incidente stradale sulla ss 275 a ridosso dell'uscita per Scorrano, nel Salento. Nel violento scontro frontale tra due auto è morta una donna. Ferito un uomo. La dinamica. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente sulla Statale 275 nel Salento: scontro frontale tra due auto, morta una donna

Approfondisci con queste news

Incidente frontale tra due auto sulla Statale 14, una persona incastrata tra le lamiere - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulla Statale nel Salento: scontro frontale tra due auto, morta una donna - Tragico incidente stradale sulla ss 275 a ridosso dell'uscita per Scorrano, nel Salento. Secondo msn.com

Marco Zampilli, turista romano muore in Salento colpito da un fulmine: sbalzato dalla moto e folgorato, aveva 42 anni - Un turista di 42 anni, Marco Zampilli, residente a Roma e in vacanza in Salento, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva con la sua moto la statale 275, nel tratto che ... Da ilmattino.it

Salento, motociclista ucciso da un fulmine - Un uomo di 42 anni, residente a Roma e in vacanza in Salento, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva con la sua moto, una Bmw enduro, la statale 275 nel Basso Salento. Come scrive ilfattoquotidiano.it