Amom 70 licenziati via computer | chiude l’azienda della bigiotteria

Amom, azienda leader nel settore della bigiotteria con sede a Badia Al Pino (Arezzo), ha annunciato la chiusura definitiva, con 70 dipendenti licenziati tramite una comunicazione in conference call. La decisione, inattesa, ha suscitato preoccupazioni tra i lavoratori e le autorità locali, segnando un cambiamento significativo nel panorama industriale della zona.

Badia Al Pino (Arezzo), 8 gennaio 2026 – Da essere la “fabbrica gioiello” della bigiotteria italiana al licenziamento in conference call. La multinazionale svizzera Oerlikon chiude ogni spiraglio per la Amom di Badia al Pino e per i suoi 70 dipendenti: la procedura è confermata. L’ultimo incontro tra Fiom Cgil, Confindustria e i rappresentanti di Oerlikon non ha lasciato spazio a speranze. Per i sindacati si è trattato di un vero e proprio scontro contro un muro di gomma. Bigiotteria, l’azienda che sente il morso della crisi. Dipendenti ridotti e solidarietà “Abbiamo chiesto il ritiro della procedura di licenziamento collettivo e hanno risposto di no. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Amom, 70 licenziati via computer: chiude l’azienda della bigiotteria Leggi anche: Settanta dipendenti licenziati con una videochiamata: il colosso svizzero Oerlikon chiude l’azienda toscana Amom Leggi anche: Amom, licenziamento per 70 operai. Fiom Cgil: "Disprezzo dell'azienda per la comunità" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Amom, licenziamento per 70 operai. Fiom Cgil: Disprezzo dell'azienda per la comunità; Crisi Amom, il sindaco Tavarnesi contro l’azienda per i 70 licenziamenti: “Scelta irresponsabile, ritirateli”; Amom, la CGIL chiede ritiro dei 70 licenziamenti; La crisi Amom finisce in Parlamento. Fossi: “70 licenziati online, il governo non resti a guardare”. Licenziati con una videochiamata: la multinazionale svizzera Oerlikon manda a casa 70 lavoratori - L'azienda è la Amom a Badia al Pino nell'Aretino: no al ritiro e agli ammortizzatori alternativi, vertenza al 14 gennaio e mobilitazione dei lavoratori verso Firenze ... lasicilia.it

