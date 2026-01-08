Amom 70 licenziati via computer | chiude l’azienda della bigiotteria

Amom, azienda leader nel settore della bigiotteria con sede a Badia Al Pino (Arezzo), ha annunciato la chiusura definitiva, con 70 dipendenti licenziati tramite una comunicazione in conference call. La decisione, inattesa, ha suscitato preoccupazioni tra i lavoratori e le autorità locali, segnando un cambiamento significativo nel panorama industriale della zona.

Badia Al Pino (Arezzo), 8 gennaio 2026 – Da essere la "fabbrica gioiello" della bigiotteria italiana al licenziamento in conference call. La multinazionale svizzera Oerlikon chiude ogni spiraglio per la Amom di Badia al Pino e per i suoi 70 dipendenti: la procedura è confermata. L'ultimo incontro tra Fiom Cgil, Confindustria e i rappresentanti di Oerlikon non ha lasciato spazio a speranze. Per i sindacati si è trattato di un vero e proprio scontro contro un muro di gomma. Bigiotteria, l'azienda che sente il morso della crisi. Dipendenti ridotti e solidarietà "Abbiamo chiesto il ritiro della procedura di licenziamento collettivo e hanno risposto di no.

