Rifiuti speciali abbandonati | denunciato titolare di azienda zootecnica

Gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, insieme al personale dell’associazione ambientale “Accademia Kronos APS” di Salerno, hanno svolto un’ispezione all’interno di un’azienda zootecnica riscontrando l’abbandono, su un’area di circa 400 metri quadri, di rifiuti speciali non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

