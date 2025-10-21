Rifiuti speciali abbandonati | doppio sequestro dei Carabinieri Forestali

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito di mirati controlli, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri dei Nuclei Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi e di Forino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente, due titolari di officine meccaniche, per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che un artigiano, dedito alla riparazione elettrica degli autoveicoli, sito nel Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, aveva depositato in modo indiscriminato, circa 40 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti dall’attività, in un container di circa tre metri alto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

