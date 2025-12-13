Fuga da Alternativa popolare verso Forza Italia | così il partito di Stefano Bandecchi perde i primi pezzi

Alternativa popolare sta attraversando una fase di crisi interna, con alcuni esponenti che scelgono di abbandonare il partito per approdare a Forza Italia. Mentre in alcune realtà regionali il bilancio tra entrate e uscite appare stabile, in altre zone i segnali di disaffezione e spostamenti di membri indicano tensioni e difficoltà di consolidamento.

Se a Teni il bilancio fra entrate e uscite sembra sostanzialmente in pareggio, visto che solo qualche settimana l’addio dell’ex capogruppo Guido Verdecchia è stato immediatamente seguito dal ritorno a casa di Danilo Primieri, in altre zone d’Italia per Alternativa popolare i conti scricchiolano. Ternitoday.it Alternativa popolare ritorna a casa: Forza Italia scippa la segreteria piemontese a Bandecchi - Il partito del sindaco di Terni, fondato dall'ex ministro Alfano, perde una quindicina di amministratori locali ... torinotoday.it

