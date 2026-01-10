Alfonso Signorini su Antonio Medugno | È un soggetto particolare penso sia pubblicità
Alfonso Signorini ha dichiarato ai pubblici ministeri del Tribunale di Milano di non condividere le accuse mosse da Antonio Medugno, definendolo un soggetto particolare e suggerendo che si tratti di pubblicità. Durante una deposizione spontanea, l’opinionista ha fornito la sua versione dei fatti, respingendo le imputazioni e chiarendo la propria posizione rispetto alle contestazioni sollevate da Medugno.
Le parole di Signorini ai pm del Tribunale di Milano Alfonso Signorini ha risposto alle domande dei pubblici ministeri durante una deposizione spontanea al Tribunale di Milano, in cui ha respinto tutte le accuse mosse contro di lui da Antonio Medugno. Secondo quanto riportato da Repubblica, il conduttore ha dichiarato: "È un soggetto particolare, penso
