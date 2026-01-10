Alfonso Signorini ha dichiarato ai pubblici ministeri del Tribunale di Milano di non condividere le accuse mosse da Antonio Medugno, definendolo un soggetto particolare e suggerendo che si tratti di pubblicità. Durante una deposizione spontanea, l’opinionista ha fornito la sua versione dei fatti, respingendo le imputazioni e chiarendo la propria posizione rispetto alle contestazioni sollevate da Medugno.

Le parole di Signorini ai pm del Tribunale di Milano Alfonso Signorini ha risposto alle domande dei pubblici ministeri durante una deposizione spontanea al Tribunale di Milano, in cui ha respinto tutte le accuse mosse contro di lui da Antonio Medugno. Secondo quanto riportato da Repubblica, il conduttore ha dichiarato: “È un soggetto particolare, penso . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Alfonso Signorini su Antonio Medugno: “È un soggetto particolare, penso sia pubblicità”

Leggi anche: Alfonso Signorini interrogato: “Antonio Medugno? È un soggetto particolare"

Leggi anche: Signorini in tribunale: “Calunnie di Corona, vuole distruggermi. Antonio Medugno? Soggetto particolare”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Parla Antonio Medugno: Mai andato a letto con Signorini, ero manipolato dal mio manager; Alfonso Signorini in Procura respinge le accuse di Antonio Medugno: «Mai violenze, né estorsioni; Caso Alfonso Signorini, parla Antonio Medugno: «Non sono mai andato a letto con lui, ho gestito male la situazione e fatto poi quattro anni di terapia; Antonio Medugno, il modello che ha denunciato Signorini: Visibilità? Ci ho solo perso.

Signorini Gate: Alfonso Signorini in Procura dopo la denuncia di Antonio Medugno - Alfonso Signorini è stato sentito in Procura a Milano dopo la denuncia di Medugno: nega ogni violenza e fornisce la sua versione dei fatti. alfemminile.com