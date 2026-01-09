Signorini in tribunale | Calunnie di Corona vuole distruggermi Antonio Medugno? Soggetto particolare

Alfonso Signorini ha negato le accuse mosse da Fabrizio Corona e Antonio Medugno, respingendo le accuse di calunnia e diffamazione legate allo scandalo mediatico. Il conduttore ha ribadito di essere estraneo alle accuse di violenza sessuale ed estorsione avanzate da Medugno, sottolineando la sua volontà di difendersi in sede legale. La vicenda si inserisce nel contesto delle controversie che coinvolgono diverse personalità del mondo dello spettacolo e della cronaca.

Alfonso Signorini ha respinto con forza tutte le accuse derivate dallo scandalo scatenato da Fabrizio Corona con le puntate di Falsissimo e la denuncia di Antonio Medugno per violenza sessuale ed estorsione. Nega ci sia stato un "sistema Signorini" per entrare al GF Vip, perché "a decidere erano in molti, non io da solo". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Antonio Medugno sul caso Signorini: “Sono stato ingenuo ad andare a casa sua, temevo di bruciarmi il lavoro” Leggi anche: Corona esce dal Tribunale e attacca: “Nel cellulare di Signorini trovano Sodoma e Gomorra” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Alfonso Signorini si sospende da Mediaset: 'Calunnie da Corona'; Signorini ascoltato dai pm. «Né abusi né estorsioni, sono stato calunniato»; Signorini ai pm: 'Non ho commesso alcuna violenza o estorsione'; Il caso Alfonso Signorini scuote Mediaset | dalle accuse di Fabrizio Corona al caos del GF Vip. Alfonso Signorini: «Corona vuole distruggermi per interesse economici. Non ho mai commesso nessun abuso sessuale», cosa ha detto il giornalista ai pm - Per oltre tre ore, davanti ai pm di Milano, Alfonso Signorini ha respinto le accuse di violenza sessuale ed estorsione, contenute ... msn.com

Caso Signorini, tre ore davanti ai pm: il presentatore respinge le accuse e rilancia sulle “calunnie” - Il conduttore del Grande Fratello si è presentato spontaneamente in Procura a Milano e ha negato ogni addebito. lasicilia.it

Alfonso Signorini si sospende da Mediaset: 'Calunnie da Corona' - Stop temporaneo ad ogni collaborazione con Mediaset. ansa.it

Stefania Orlando interviene sul caso Signorini: la giustizia deve fare il suo corso, ma la gogna mediatica che sta colpendo Alfonso viene definita “ingiusta”. “I processi si fanno in tribunale” - facebook.com facebook

Corona esce dal Tribunale e attacca: "Nel cellulare di Signorini trovano Sodoma e Gomorra" x.com

