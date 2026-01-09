Alfonso Signorini interrogato | Antonio Medugno? È un soggetto particolare
Alfonso Signorini, volto del Grande Fratello, è stato interrogato dai Pubblici Ministeri in merito a una querela di Antonio Medugno. Durante l’interrogatorio, ha respinto le accuse e chiarito i rapporti avuti in passato, specificando il suo ruolo nella selezione dei concorrenti del reality. L’intera vicenda riguarda aspetti legati alla gestione del programma e ai processi di scelta dei partecipanti.
Il volto del Grande Fratello ai Pubblici Ministeri respinge ogni accusa dopo la querela di Medugno e chiarisce i contatti avuti in passato e il suo ruolo nella selezione dei concorrenti del reality show. Nei giorni scorsi Alfonso Signorini si è presentato spontaneamente presso la Procura di Milano per essere ascoltato dai pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, titolari dell'inchiesta nata dalla querela per violenza sessuale ed estorsione presentata da Antonio Medugno nei confronti del conduttore televisivo. "Nessuna violenza né estorsione": la versione del conduttore Secondo quanto riportato da la Repubblica, Signorini è stato interrogato per circa tre ore, durante le quali ha risposto alle domande dei magistrati e ha rilasciato anche alcune dichiarazioni spontanee. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
