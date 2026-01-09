Alfonso Signorini, volto del Grande Fratello, è stato interrogato dai Pubblici Ministeri in merito a una querela di Antonio Medugno. Durante l’interrogatorio, ha respinto le accuse e chiarito i rapporti avuti in passato, specificando il suo ruolo nella selezione dei concorrenti del reality. L’intera vicenda riguarda aspetti legati alla gestione del programma e ai processi di scelta dei partecipanti.

Il volto del Grande Fratello ai Pubblici Ministeri respinge ogni accusa dopo la querela di Medugno e chiarisce i contatti avuti in passato e il suo ruolo nella selezione dei concorrenti del reality show. Nei giorni scorsi Alfonso Signorini si è presentato spontaneamente presso la Procura di Milano per essere ascoltato dai pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, titolari dell'inchiesta nata dalla querela per violenza sessuale ed estorsione presentata da Antonio Medugno nei confronti del conduttore televisivo. "Nessuna violenza né estorsione": la versione del conduttore Secondo quanto riportato da la Repubblica, Signorini è stato interrogato per circa tre ore, durante le quali ha risposto alle domande dei magistrati e ha rilasciato anche alcune dichiarazioni spontanee. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Alfonso Signorini interrogato: “Antonio Medugno? È un soggetto particolare"

Leggi anche: Signorini in tribunale: “Calunnie di Corona, vuole distruggermi. Antonio Medugno? Soggetto particolare”

Leggi anche: Alfonso Signorini interrogato dai pm: nessuna violenza sessuale nei confronti di Antonio Medugno

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Alfonso Signorini interrogato dai pm: nessuna violenza sessuale nei confronti di Antonio Medugno; Signorini interrogato dai pm a Milano: Non ho commesso violenza. Poi parla dei messaggi di Medugno; Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione; Alfonso Signorini è stato sentito dai pm in procura: Non ho commesso nessuna violenza.

Alfonso Signorini interrogato dai pm a Milano: «Non ho commesso nessuna violenza né estorsione, vogliono distruggermi» - Il conduttore presentandosi spontaneamente in Procura ha rigettato ogni accusa ed è passato al contrattacco, sostenendo di essere vittima di «calunnie» orchestrate principalmente da Fabrizio Corona pe ... vanityfair.it