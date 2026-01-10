LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA | Odermatt in testa ottimo Vinatzer in corsa per il podio!

Segui in tempo reale la gara di gigante maschile ad Adelboden 2026. Odermatt guida la classifica, con Vinatzer che si avvicina al podio. Clicca sul link per aggiornamenti continui e approfondimenti sulla competizione.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 10.48 Lo sloveno Zan Kranjec è ottavo a 1?82. Attenzione ora allo svizzero Luca Aerni, ormai decisamente più competitivo in gigante che in slalom. 10.47 VA BENISSIMO! OTTIMO VINATZER! Quinto a 97 centesimi, si gioca il podio! L’approccio è stato quello giusto, tecnicamente in gigante convince molto più che in slalom. Ha perso tanto sui dossi della stradina. Sul muro ha recuperato 15 centesimi ad Odermatt. 10.45 Zubcic proprio non va quest’anno. Incassa un distacco biblico all’arrivo: 3?73. 🔗 Leggi su Oasport.it

