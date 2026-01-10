Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico 5 indagati | Ipotesi morte dopo cessione di stupefacenti

Sono cinque le persone indagate in relazione alla morte di Alex Marangon, avvenuta dopo un rito sciamanico presso l’abbazia di Vidor. Le autorità ipotizzano che la causa del decesso possa essere collegata a una cessione di stupefacenti. La vicenda ha suscitato attenzione sul tema delle pratiche spirituali e dei rischi associati.

Sono 5 le persone ufficialmente indagate per la morte di Alex Marangon, il 25enne deceduto dopo un rito sciamanico all'abbazia di Vidor. L'ipotesi di reato è per morte in conseguenza di un altro reato e cessione di sostanze stupefacenti.

