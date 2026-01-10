Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico 5 indagati | Ipotesi morte dopo cessione di stupefacenti

Sono cinque le persone indagate in relazione alla morte di Alex Marangon, avvenuta dopo un rito sciamanico presso l'abbazia di Vidor. Le indagini ipotizzano che il decesso possa essere collegato a una cessione di stupefacenti durante l'evento. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulle modalità di gestione di tali pratiche, mentre le autorità continuano le verifiche per chiarire le cause del decesso.

