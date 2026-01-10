Alex Marangon cinque indagati per sua la morte dopo un rito sciamanico

A Vidor, Treviso, sono state aperte indagini su cinque persone in relazione alla morte di Alex Marangon, avvenuta dopo un rito sciamanico. Le autorità hanno messo sotto accusa gli organizzatori dell'evento e la moglie del proprietario dell'abbazia coinvolta. L’indagine mira a chiarire le circostanze che hanno portato al decesso e a fare luce su eventuali responsabilità legate alla vicenda.

