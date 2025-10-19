Affari Tuoi Stefano De Martino incalza Fiorello Si accende la sfida contro Gerry Scotti

La puntata di Affari Tuoi del 19 ottobre 2025 ha avuto una partenza davvero d’onore, considerando che è andata in onda la prima e ultima puntata di Cinque Minuti senza Bruno Vespa, con Fiorello e Fabrizio Biggio che tornano con La Pennicanza su Rai Radio 2 dal 20 ottobre. Cinque minuti che si sono prolungati, tanto che Stefano De Martino ha incalzato Fiorello per lanciare la puntata odierna di Affari Tuoi. Con un messaggio dalla concorrenza, ovvero Mediaset, vista ormai la sfida quotidiana con La Ruota della Fortuna. Affari Tuoi, la puntata parte nel segno di Fiorello. Siamo già curiose di scoprire gli ascolti tv del 19 ottobre, considerando il traino che Fiorello e Fabrizio Biggio hanno assicurato alla puntata di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino incalza Fiorello. Si accende la sfida contro Gerry Scotti

News recenti che potrebbero piacerti

Come cambia la programmazione Rai, con Fiorello su Rai 1 prima di Affari tuoi: https://fanpa.ge/0d1rH - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv 9 ottobre 2025, La Ruota della Fortuna meglio di Affari Tuoi Continua la sfida tra i programmi di Gerry Scotti e Stefano De Martino - X Vai su X

Affari Tuoi, risate grasse per Stefano De Martino, ilarità in studio - Affari Tuoi, il game show di Rai 1 vede uno Stefano De Martino sempre più focalizzato sull'intrattenimento e stando ai risultati ha ragione. Secondo notizie.it

Stefano de Martino e l’ironia sull’orologio rubato in Lombardia - Tutto è partito da una battuta di Enrico, il compagno della concorrente Chiara di Sesto Fiorentino, che ha raccontato di essere stato derubato della macchina in Lombardia. Si legge su ultimenotizieflash.com

Affari Tuoi, dásamlegur hlátur fyrir Stefano De Martino, kátína í stúdíóinu - Affari Tuoi, il game show di Rai 1 vede uno Stefano De Martino sempre più focalizzato sull'intrattenimento e stando ai risultati ha ragione. Riporta notizie.it