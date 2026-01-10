Aberdeen-Rangers domenica 11 gennaio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

L’incontro tra Aberdeen e Rangers, programmato per domenica 11 gennaio 2026 alle 17:30, rappresenta un momento importante nel campionato scozzese. Dopo il recupero dell’undicesima giornata, i Rangers si sono imposti 2-0 nell’ultimo confronto, mentre l’Aberdeen, in serie negativa, cerca di migliorare la propria posizione in classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

Il 6 gennaio si è giocato il recupero dell'undicesima giornata tra quest due club con i Rangers che si sono imposti ad Ibrox per 2-0 su un Aberdeen che ha perso la sua terza partita di fila permanendo nella parte medio-bassa della classifica del campionato scozzese nel quale la vittoria manca ormai da cinque giornate.

