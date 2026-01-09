Bayern Monaco-Wolfsburg domenica 11 gennaio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 17:30 si disputa Bayern Monaco-Wolfsburg, partita valida per il sedicesimo turno di Bundesliga. In questa occasione, si analizzeranno le formazioni, le quote e i pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo per comprendere l’andamento del confronto tra il Bayern Monaco, guidato da Kompany, e il Wolfsburg di Bauer.

Si chiude il sedicesimo turno di Bundesliga con il Bayern Monaco di Kompany impegnato in casa contro il Wolfsburg di Bauer. Bavaresi inarrestabili e che hanno già scavato il solco con un vantaggio di 9 punti sul Borussia Dortmund secondo in classifica. Sono solo 2 i pareggi in 15 gare, con miglior attacco e miglior difesa del torneo, un dominio praticamente incontrastato. I woelfe da quando . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

