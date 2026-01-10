Aberdeen-Rangers domenica 11 gennaio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Analisi e aggiornamenti su Aberdeen-Rangers, in programma domenica 11 gennaio 2026 alle ore 17:30. Si approfondiscono le formazioni, le quote e i pronostici, considerando il recente recupero del 6 gennaio, in cui i Rangers hanno vinto 2-0 a Ibrox. L'Aberdeen, che ha subito la terza sconfitta consecutiva, cerca riscatto in una gara importante per la classifica del campionato scozzese.

Il 6 gennaio si è giocato il recupero dell'undicesima giornata tra quest due club con i Rangers che si sono imposti ad Ibrox per 2-0 su un Aberdeen che ha perso la sua terza partita di fila permanendo nella parte medio-bassa della classifica del campionato scozzese nel quale la vittoria manca ormai da cinque giornate. Tutto è possibile: Rohl sogna l'assalto al titolo dopo la vittoria dei Rangers sull'Aberdeen; Aberdeen vs Rangers Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premiership 11-01-2026; Il centrocampista dei Rangers Connor Barron fuori per "da otto a dodici settimane", anche Dujon Sterling salterà la trasferta ad Aberdeen. GOAL! Raskin 41' Barron FT: Rangers 2-0 Aberdeen

