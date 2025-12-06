Inter poker al Como di Nico Paz | apre Lautaro Martinez chiude Carlos Augusto

Vittoria netta per 4-0 dell'Inter di Cristian Chivu contro il Como di Fabregas a San Siro, in una gara delicata per i nerazzurri che con questo successo si portano a 30 punti e tornano in vetta alla classifica di Serie A. Stop pesante per i lariani che fermano la loro corsa e restano a 24 punti in classifica, mollando nel finale, interrompendo la più lunga striscia di risultati positivi con il Milan, visto che non perdevano dalla prima giornata contro il Bologna. Per la squadra di Chivu decisive le reti di Lautaro Martinez nel primo tempo e di Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto nella ripresa. Nell'Inter Chivu sceglie al centro della difesa Acerbi con Akanji e Bastoni, in mezzo al campo spazio per Zielinski, mentre sulla fascia destra a sorpresa gioca Luis Henrique. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Inter, poker al Como di Nico Paz: apre Lautaro Martinez, chiude Carlos Augusto

