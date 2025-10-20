Milano Cortina 2026 | disponibile la app ufficiale dei Giochi olimpici invernali

Milano, 20 ottobre 2025 – Milano-Cortina 2026 è pronta a entrare nei dispositivi di tutto il mondo: da oggi, lunedì 20 ottobre, è disponibile l'app ufficiale dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Accessibile, dinamica e multilingue, è disponibile per il download tramite gli app store. Giochi Olimpici è pensata per accompagnare spettatori e fan lungo il cammino verso i Giochi e durante l'intero svolgimento delle competizioni. Con un'interfaccia che riprende il design del Look of the Games, l'app rispecchia la doppia anima dei Giochi di Milano-Cortina 2026: due percorsi paralleli ma uniti da una stessa visione, rappresentati da due homepage distinte dedicate ai Giochi Olimpici e ai Giochi Paralimpici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano Cortina 2026: disponibile la app ufficiale dei Giochi olimpici invernali

