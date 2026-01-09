A partire dal 29 gennaio, le telecamere in centro storico entreranno in funzione per monitorare l’accesso in Zona a traffico limitato. Chi verrà rilevato senza autorizzazione riceverà una multa di 83 euro. Questa misura mira a regolamentare il traffico e migliorare la qualità dell’ambiente cittadino, rendendo più efficace il rispetto delle norme di accesso al centro.

Il 29 gennaio sarà il giorno in cui in centro storico cambieranno le abitudini. Da quel momento chi verrà colto dalle telecamere in Zona a traffico limitato si vedrà recapitare a casa una sanzione dell’importo di 83 euro. Dopo la fase sperimentale e quella degli avvisi, è arrivato il momento delle multe, sia per la Ztl del centro storico che per quella a borgo San Giuliano. Come previsto dalle prescrizioni ministeriali e come era già accaduto con l’attivazione delle telecamere per la Ztl Rimini nord, durante tutto il periodo di pre-esercizio le violazioni della ztl rilevate dal sistema di controllo non hanno comportato pesanti sanzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ztl, scatta l’ora delle multe . Telecamere accese dal 29 gennaio

Leggi anche: ZTL di Città Alta, Valverde e Tasso/Pignolo: telecamere attive in uscita dal 12 dicembre, multe dal 12 gennaio

Leggi anche: Nuova Ztl, scatta l'ora X: le telecamere iniziano a multare. Da quando sono attive, sanzioni da 83 euro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Macerata, in centro più spazio per i pedoni. La Ztl di Natale scatta in anticipo. Ecco date e orari - La Ztl, zona a traffico limitato che coinvolge praticamente tutto il cuore della città, cambierà presto orari nei giorni festivi e prefestivi. corriereadriatico.it

Accessi ztl, scatta il giro di vite: in arrivo le lettere ai residenti, cosa cambia con le nuove regole - Dall’1 gennaio chi vive all’interno delle Mura deve recarsi agli uffici di Lucca Plus con in mano la bolletta Tari pagata (per dimostrare l’effettiva abitazione) per ottenere o rinnovare il permesso ... msn.com