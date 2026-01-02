ztl vietata alle automobili ibride illegittima la decisione della giunta

Recentemente, la giunta comunale ha annunciato il divieto di accesso alle auto ibride nella ZTL, suscitando diverse opinioni tra i residenti. La decisione, presentata come misura di regolamentazione, solleva dubbi sulla sua legittimità e sull’effettivo impatto ambientale. In questo contesto, si rende necessario un approfondimento per comprendere le motivazioni e le eventuali implicazioni di questa scelta amministrativa.

La giunta comunale, come noto, ha annunciato il divieto di accesso alle autovetture ibride nella ztl, "una decisione che ha generato forte malcontento tra i cittadini". Lo dice il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Patrizia Zaffagnini. "Secondo quanto dichiarato dal Sindaco, il provvedimento sarebbe motivato sia dalla necessità di ridurre l’inquinamento atmosferico sia dall’obiettivo di decongestionare il centro storico. Tuttavia, tale giustificazione non trova fondamento nella normativa vigente. Le ztl, infatti, sono previste dal Codice della Strada esclusivamente come strumento di tutela ambientale in aree particolarmente sensibili e non come misura generale di regolazione del traffico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

