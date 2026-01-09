Zeudi Di Palma, partendo da Londra, si prepara a intraprendere un viaggio intorno al mondo. Attraverso i suoi social, condivide in tempo reale i primi dettagli di questa nuova esperienza, offrendo uno sguardo autentico e diretto sul percorso che le si apre davanti. Un racconto sincero di una fase di cambiamento e scoperta, che invita a seguire da vicino questa avventura internazionale.

Zeudi Di Palma inizia una nuova avventura da Londra e proseguirà in giro per il mondo, in diretta social racconta i primi dettagli inaspettati. Zeudi sa come sorprendere i fan e viceversa. La Di Palma ha deciso di piantare la sua nuova bandierina. Londra non è solo una città di partenza: è la scintilla di una trasformazione che promette di ribaltare tutto ciò che pensavamo di sapere sul suo percorso. La sua carriera dopo il Grande Fratello ha subito innumerevoli cambiamenti fino ad arrivare all’apertura del suo primo studio di tattoo. Leggi anche Crans-Montana, fermato il titolare del bar dopo l’incendio di Capodanno Cose sappiamo della sua nuova avventura a Londra? Zeudi pochi giorni fa ha pubblicato una locandina sui social dove annuncia il suo arrivo a Londra per poter tatuare i suoi fan il giorni 28 gennaio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Zeudi Di Palma: da Londra al giro del mondo. Una nuova avventura alle porte, parla lei

Zeudi Di Palma contro Mariavittoria al GF: “Non sa le cose e parla”/ E stronca Helena: “Mi ha presa in giro…” - Zeudi Di Palma è un fiume in piena al Grande Fratello e non risparmia critiche ad alcuni coinquilini: nel mirino Mariavittoria Minghetti e Helena Prestes Zeudi Di Palma si sfoga con Chiara al Grande ... ilsussidiario.net

Zeudi Di Palma ad un evento tra balli e sfilate, sui social dilaga l’ironia sulle performance discutibili - In uno di questi, che si è tenuto al Teatro La Latina a Madrid, l’ex Miss Italia si è esibita in balli, sfilate ... fanpage.it

Helena Prestes sbeffeggia Zeudi Di Palma: ma poi cancella tutto/ Cos’è successo: lo scontro social - Com’è noto, le due si sono conosciute lo scorso dicembre all’interno della Casa del Grande Fratello, stringendo inizialmente una forte amicizia. ilsussidiario.net

È ONLINE un nuovo episodio di #espressopodcast con Zeudi Di Palma, Miss Italia ed ex concorrente del Grande Fratello. Con Zeudi abbiamo ripercorso il suo viaggio dentro e fuori dalla Casa, analizzando aspetti profondi del suo carattere, le sfide personali - facebook.com facebook