Beatrice Luzzi stronca Helena Prestes | Wishlist? Lei è cinica non paragonatela a Zeudi Di Palma

L'ex opinionista del GF commenta la controversa wishlist di Helena Prestes, definendola perfettamente in linea con il suo carattere. Racconta poi di aver ricevuto regali importanti ma destinati in parte alla beneficenza. Beatrice Luzzi è stata prima concorrente e poi opinionista del Grande Fratello. L'ex attrice di Vivere, nelle ultime ore, ha rilasciato un'intervista a Fanpage nella quale, tra le altre cose, ha commentato un episodio che riguarda Helena Prestes, concorrente della diciottesima edizione del reality. La Luzzi ha usato parole molto dure contro la modella brasiliana, definendola senza mezzi termini cinica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Beatrice Luzzi stronca Helena Prestes: "Wishlist? Lei è cinica, non paragonatela a Zeudi Di Palma

Approfondisci con queste news

“Samira Lui alla Ruota? Perfetta per quel tipo di tv”. Beatrice Luzzi torna a parlare dopo il Grande Fratello: tra diplomazia e il suo inconfondibile graffio, commenta l’ascesa di Samira Lui, ricorda i rapporti dentro la Casa e svela a Fanpage.it l’unica condizione c - facebook.com Vai su Facebook

"Beatrice Sklut" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Beatrice Luzzi stronca Helena Prestes: "Wishlist? Lei è cinica, non paragonatela a Zeudi Di Palma - L'ex opinionista del GF commenta la controversa wishlist di Helena Prestes, definendola perfettamente in linea con il suo carattere. Lo riporta movieplayer.it

Grande Fratello, Beatrice Luzzi e le bordate: "Come opinionista sono stata schiacciata, come concorrente psicopatia contro" - Beatrice Luzzi torna a parlare del Grande Fratello e della sua avventura sia come opinionista sia come concorrente e torna a parlare anche di Helena Prestes per la quale non ha mai nutrito una grande ... Come scrive comingsoon.it

Beatrice Luzzi criticata dai fan di Helena: “Ha coperto le bugie di Zeudi”/ Lei sbotta: “Pensate ad altro!” - Beatrice Luzzi finisce sotto accusa dai fan di Helena Prestes dopo il Grande Fratello: spunta un video del passato, l'opinionista replica alle critiche! ilsussidiario.net scrive