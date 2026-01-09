Yildiz si conferma come MVP di dicembre 2025, aggiudicandosi il riconoscimento grazie al supporto dei tifosi. Il talento turco si è distinto con gol e assist decisivi sia in campionato che in coppa, dimostrando continuità e valore. Questo premio segna il secondo mese consecutivo in cui viene riconosciuto per le sue prestazioni, consolidando il suo ruolo fondamentale nella squadra.

Yildiz è l’MVP di dicembre, il talento turco eletto dai tifosi per il secondo mese di fila grazie a gol e assist decisivi tra campionato e coppe. Non c’è più alcun dubbio su chi sia il vero trascinatore tecnico ed emotivo della Juventus in questa intensa stagione 20252026. Il verdetto emesso dai sostenitori bianconeri tramite il sito ufficiale del club è inappellabile e conferma una tendenza ormai consolidata: Kenan Yildiz è stato eletto MVP del mese di dicembre. Per il gioiello turco classe 2005, insignito della sacra maglia numero 10, si tratta di un riconoscimento straordinario che vale doppio, trattandosi del premio conquistato per il secondo mese consecutivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz è l’MVP del mese di dicembre 2025: nuovo riconoscimento per il talento turco. Voto dei tifosi decisivo

