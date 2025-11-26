Yildiz premiato come MVP Uefa in Bodo Juve | il talento turco festeggia nel modo migliore le 100 presenze in bianconero – VIDEO

Yildiz premiato come MVP Uefa in Bodo Juve: il talento turco festeggia nel modo migliore le 100 presenze in bianconero. Prestazione super di Kenan. Non poteva esserci modo migliore per Kenan Yildiz di celebrare le sue 100 presenze con la maglia della Juventus. L’ attaccante turco, protagonista di una prestazione eccezionale e decisiva nella vittoria in rimonta per 3-2 contro il BodøGlimt, è stato premiato come Player of the Match (Migliore in Campo) direttamente dalla UEFA. L’impatto immediato: premiato il cambio di passo. Il riconoscimento da parte del gruppo di osservatori UEFA sottolinea quanto l’ ingresso in campo di Yildiz all’inizio del secondo tempo sia stato il fattore determinante per il ribaltamento del risultato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

