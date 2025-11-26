Yildiz premiato come MVP Uefa in Bodo Juve | il talento turco festeggia nel modo migliore le 100 presenze in bianconero – VIDEO

Yildiz premiato come MVP Uefa in Bodo Juve: il talento turco festeggia nel modo migliore le 100 presenze in bianconero. Prestazione super di Kenan. Non poteva esserci modo migliore  per  Kenan Yildiz  di celebrare le sue  100 presenze  con la maglia della  Juventus. L’ attaccante turco, protagonista di una  prestazione eccezionale  e  decisiva  nella  vittoria in rimonta  per  3-2  contro il  BodøGlimt, è stato premiato come  Player of the Match  (Migliore in Campo) direttamente dalla  UEFA. L’impatto immediato: premiato il cambio di passo. Il  riconoscimento  da parte del  gruppo di osservatori UEFA  sottolinea quanto l’ ingresso in campo  di  Yildiz  all’inizio del  secondo tempo  sia stato il  fattore determinante  per il  ribaltamento del risultato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

