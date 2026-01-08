Yildiz ed il riconoscimento prestigioso | ecco cosa può vincere il talento bianconero Tifosi chiamati al voto di cosa si tratta

Yildiz, giovane talento della Juventus, ha ottenuto un riconoscimento di prestigio grazie alla sua performance nel mese. Inserito nella lista EA Sports per il Player of the Month, il suo nome sta attirando l’attenzione dei tifosi. Ora, i supporter sono chiamati a partecipare al voto per sostenere il giocatore e contribuire al suo riconoscimento ufficiale. Scopri di più su questa importante occasione e come esprimere il tuo supporto.

Yildiz, il riconoscimento di prestigio per il talento turco inserito nella lista EA Sports per il POTM dopo un mese da protagonista assoluto. L'inizio del 2026 porta con sé una notizia che certifica, se ancora ce ne fosse bisogno, la crescita esponenziale e la centralità tecnica di Kenan Yildiz all'interno del progetto bianconero. La Juventus, attraverso i propri canali social ufficiali, ha comunicato con orgoglio che il suo numero 10 è stato ufficialmente inserito nella ristretta cerchia dei candidati per il prestigioso premio Player of the Month (POTM) di dicembre, targato EA Sports FC. Un riconoscimento che premia la continuità di rendimento e la qualità cristallina mostrata dal fantasista turco nell'ultimo mese dell'anno appena concluso, confermandolo come uno dei profili più brillanti dell'intero campionato italiano.

