Yemen Stc al capolinea | finisce l’avventura dei filo-emiratini trionfa Riad

Il Consiglio di Transizione del Sud (Stc) dello Yemen ha annunciato la fine delle sue attività e il suo scioglimento, a circa un mese dalla vittoria militare e politica sostenuta dagli Emirati Arabi Uniti. Dopo colloqui a Riad, le fazioni yemenite hanno deciso di interrompere ogni operazione, segnando un cambiamento significativo nello scenario del Sud della Penisola Arabica, con Riyad che ora appare come il principale attore.

In un mese dal trionfo allo smantellamento: il Consiglio di Transizione del Sud (Stc) ha deciso oggi dopo i colloqui di Riad con le altre fazioni yemenite di cessare le attività e di procedere allo scioglimento poco più di un mese dopo l'offensiva che l'aveva portato a controllare buona parte del Paese nel Sud della Penisola Arabica col sostegno degli Emirati Arabi Uniti, salvo poi scatenare l'ira dell' Arabia Saudita, percepitasi come minacciata dagli ex alleati dei suoi partner al potere a Aden. L'Arabia Saudita frena l'ambizione sudista. Riad riconosce il governo internazionalmente riconosciuto, in esilio nel primo porto dello Yemen da quando la capitale Sana'a è caduta in mano ai ribelli Houthi oltre un decennio fa, e ha martellato pesantemente le truppe dell'Stc sostenendo la controffensiva dei lealisti, a cui l'Stc formalmente è stato sempre affiliato nella coalizione anti-Houthi.

