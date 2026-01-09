Al Salone di Bruxelles, debutta XPENG P7+, una berlina elettrica che integra avanzate soluzioni di intelligenza artificiale. Fondata nel 2014, XPENG si distingue per l’attenzione alla sicurezza e alle tecnologie di assistenza alla guida, riflettendo l’evoluzione dell’industria automobilistica cinese nel settore dell’elettrificazione e del software. La P7+ rappresenta un esempio delle innovazioni che stanno caratterizzando il mercato delle vetture a zero emissioni.

Nata nel 2014, quando l’industria automobilistica cinese iniziava a investire con decisione su elettrificazione e software, XPENG è oggi uno dei costruttori più avanzati sul fronte della sicurezza e dell’assistenza alla guida. In poco più di un decennio, il marchio high-tech di Guangzhou è riuscito a imporsi come riferimento, soprattutto nell’ambito dei sistemi ADAS e della guida autonoma, terreno sul quale ha costruito una parte consistente della propria identità. A certificarlo è il Center of Automotive Management (CAM), istituto indipendente tedesco che nel suo ultimo studio ha indicato XPENG come il costruttore automobilistico più innovativo al mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - XPENG P7+, debutta al Salone di Bruxelles la berlina EV che punta sull’intelligenza artificiale

Leggi anche: La Silicon Valley punta sull’energia nucleare per l’intelligenza artificiale

Leggi anche: Ia e Difesa Europea: la Bundeswehr tedesca punta sull’intelligenza artificiale polacca per SPOCK-1

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

XPENG P7+ pronta per l’Europa: produzione in Austria e debutto al Salone di Bruxelles [FOTO]; Xpeng P7+ 2026 sta arrivando in Europa: debutto al Salone di Bruxelles; XPENG P7+, l’ammiraglia elettrica cinese da 503 cavalli che sfida il lusso europeo; XPENG P7+ a Bruxelles: debutta l'ammiraglia definita dall'IA.

Ho visto dal vivo la Xpeng P7+: design futuristico, interni con mega head-up display in realtà aumentata e autonomia fino a 820 km - up display in realtà aumentata, ADAS avanzati e autonomia fino a 820 km ... motorbox.com