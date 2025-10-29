La Silicon Valley punta sull’energia nucleare per l’intelligenza artificiale
Google, Meta e Amazon scelgono l'atomo e la Casa Bianca le segue: c'è l'intesa da 80 miliardi di dollari L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
