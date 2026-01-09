WTA Auckland 2026 risultati 9 gennaio | le semifinali saranno Svitolina-Jovic ed Eala-Wang
I quarti di finale del WTA Auckland 2026 si sono conclusi, lasciando il tabellone con le semifinali Svitolina-Jovic ed Eala-Wang. Il torneo WTA 250, in corso ad Auckland, Nuova Zelanda, ha visto eliminazioni di alcune tenniste, inclusa l’assenza di giocatrici italiane. Le sfide delle semifinali promettono un’ulteriore fase di qualificazione, mentre gli appassionati seguono con attenzione l’evoluzione del torneo.
Vanno in archivio i quarti di finale del tabellone principale di singolare femminile, ormai privo di tenniste italiane, dell’ ASB Classic, torneo di categoria WTA 250 in corso di svolgimento ad Auckland, in Nuova Zelanda: le semifinali saranno Svitolina-Jovic ed Eala-Wang. Nella parte alta del tabellone si sfideranno, infatti, la testa di serie numero 1, l’ucraina Elina Svitolina, che fatica ma piega la resistenza della britannica Sonay Kartal, battuta con il punteggio di 6-4 6-7 (2) 7-6 (5), e la numero 3 del seeding, la statunitense Iva Jovic, che supera la qualificata belga Sofia Costoulas, sconfitta con lo score di 6-2 7-6 (6). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: WTA Auckland 2026, Eala e Svitolina approdano agli ottavi di finale
Leggi anche: WTA Auckland 2026, Svitolina, Eala e Linette approdano ai quarti di finale
Giovedì con Sonego e Cocciaretto: il programma; WTA Auckland 2026: buona la prima per Cocciaretto, Williams subito eliminata; Notizie Elina Svitolina - Katie Boulter: WTA, Auckland - Tennis; WTA Brisbane 2026, Kalinskaya e Frech avanzano ai sedicesimi di finale.
WTA Auckland 2026, risultati 9 gennaio: le semifinali saranno Svitolina-Jovic ed Eala-Wang - Vanno in archivio i quarti di finale del tabellone principale di singolare femminile, ormai privo di tenniste italiane, dell'ASB Classic, torneo di ... oasport.it
WTA Auckland: Svitolina avanza ai quarti, facile successo anche per Eala - Al WTA di Auckland impressiona Alexandra Eala che in un’ora di gioco elimina Petra Marcinko con il punteggio di 6- ubitennis.com
WTA Auckland: fuori Navarro e Stephens, Jones e Jovic protagoniste all’esordio - Jovic protagonista anche nel torneo di doppio, dove con Eala supera la coppia Svitolina- ubitennis.com
WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 4. Avanzano Sabalenka e Rybakina a Brisbane x.com
WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 2. Fuori Stefanini e Bronzetti a Canberra - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.