WTA Auckland 2026 Svitolina Eala e Linette approdano ai quarti di finale

Al WTA di Auckland 2026, si delineano i quarti di finale con l’ottava giornata dedicata agli incontri degli ottavi di finale nella parte alta del tabellone. Tra le protagoniste, Svitolina, Eala e Linette si sono qualificate per questa fase, confermando un torneo equilibrato e competitivo. La giornata offre un’ulteriore occasione per osservare le migliori atlete in campo, in attesa delle sfide decisive per l’accesso alle semifinali.

Il giovedì del torneo WTA di Auckland prevede l'allineamento del tabellone ai quarti di finale con gli incontri degli ottavi di finale nella parte alta. Rispettano il pronostico favorevole e accedono al turno successivo la testa di serie numero uno Elina Svitolina, la filippina Alexandra Eala e la polacca Magda Linette, autrice dell'eliminazione di Elisabetta Cocciaretto. Non fallisce l'appuntamento Elina Svitolina. L'ucraina regola la britannica Katie Boulter 7-5 6-4 in due ore e tre minuti. In un primo set che procede a strappi la testa di serie numero uno rimonta da 0-2 con una serie di cinque giochi consecutivi, subisce il ritorno della rivale sul 5-5 ed è brava a piazzare la zampata decisiva con il break al dodicesimo gioco che le consegna il 7-5.

