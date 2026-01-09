Wawrinka torna a Melbourne | wild card e ultimo Australian Open Kyrgios non considerato

Stan Wawrinka torna a Melbourne grazie a una wild card per l’ultimo Australian Open della sua carriera. La presenza del campione svizzero era prevista, mentre Nick Kyrgios non è stato preso in considerazione per questa edizione. L’appuntamento rappresenta un momento importante per Wawrinka, che si prepara a chiudere un percorso nel torneo più prestigioso del calendario australiano.

La chiamata ci si aspettava. Stan Wawrinka sarà al via per l'ultima volta in carriera negli Australian Open. Il vincitore di questo Slam nel 2014 sarà dunque nel main draw grazie a una wild card che gli organizzatori hanno deciso di concedere al campione svizzero, visti il suo percorso e le recenti prestazioni nel corso della United Cup. L'ex campione e gli australiani Jordan Thompson e Chris O'Connell prenderanno parte al tabellone principale grazie a un invito ufficiale. Si tratta delle ultime tre wild card disponibili per il singolare. Questo significa che non vedremo in azione a livello individuale l'australiano Nick Kyrgios, che potrebbe essere tra i protagonisti in doppio con l'amico Thanasi Kokkinakis.

