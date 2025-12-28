Nick Kyrgios avrà una wild card per gli Australian Open? La Battaglia dei Sessi potrebbe aiutarlo
Nick Kyrgios, attualmente al 671º posto nel ranking ATP con soli 50 punti, affronta un momento di difficoltà nel circuito internazionale. La sua partecipazione agli Australian Open potrebbe dipendere da una wildcard, con la
Nick Kyrgios occupa il 671mo posto nel ranking ATP con appena 50 punti all’attivo: il tennista australiano è sprofondato nella classifica internazionale e ormai sono ben lontani i fasti che lo portarono a giocare una finale a Wimbledon e a raggiungere la tredicesima posizione della graduatoria mondiale. Il 30enne è scivolato così indietro a causa di tre anni di sostanziale inattività agonistica in singolare: nel 2023 perse il primo turno dell’ATP 250 di Stoccarda contro il cinese Wu, nel 2024 non scese mai in campo e nel 2025 si è limitato ad appena cinque incontri (quattro sconfitte e il solo successo contro lo statunitense McDonald al primo turno del Masters 1000 di Miami). 🔗 Leggi su Oasport.it
