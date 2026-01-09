Vuitton la tela di cui sono fatti i sogni Il Monogram è inciso nel nostro cuore

Vuitton, simbolo di eleganza senza tempo, nasce nel 1896 dall’intreccio delle iniziali di Georges Vuitton, arricchite da un motivo floreale geometrico. Questo marchio rappresenta l’equilibrio tra innovazione e tradizione, rendendo omaggio alle radici di Louis Vuitton e alla qualità artigianale. La storia di Vuitton è un viaggio tra design e autenticità, un patrimonio che continua a ispirare e distinguersi nel mondo della moda e del lusso.

Milano, 9 gennaio 2026 – Nel 1896 Georges Vuitton intreccia due lettere, ci mette intorno una flora geometrica e fa una cosa molto parigina: trasforma l'autodifesa in stile, contro i falsi e in omaggio a suo padre Louis. Dentro ci finisce la Parigi fin de siècle, tra araldica neogotica e giapponismo, più un dettaglio quasi comico: l'idea nasce anche dalle piastrelle della cucina di Asnières, sede storica dell'azienda, a pochi chilometri da Parigi. Doveva essere un segno capace di migrare ovunque, stampato o inciso in ogni colore, su qualsiasi superficie: un Monogram che già sa, con un secolo di anticipo, cosa sia un'identità visiva.

