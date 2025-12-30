Louis Vuitton veste i suoi profumi con la tela Monogram

Louis Vuitton presenta i suoi profumi avvolti nell’iconica tela Monogram, simbolo di eleganza e raffinatezza. Per il 2026, l’attenzione ai dettagli e alla qualità continuerà a distinguere questa maison, che resta un punto di riferimento nel mondo del lusso. Per scoprire le novità e i lanci più attesi, è consigliabile visitare direttamente le boutique Louis Vuitton, autentiche destinazioni di stile e tradizione.

Cosa ci riserverà la bellezza nel 2026? Sicuramente, per non perdere uno tra i primi e più iconici lanci dell'anno, occorre recarsi in casa Louis Vuitton. Qui, una grande festa ci attende: si celebrano infatti i 130 anni del leggendario Monogram. La tela, inventata da George Vuitton nel 1896, come tributo al padre Louis, fondatore della Maison, diventata poi uno dei simboli più desiderati e duraturi. Dalle borse ai profumi Louis Vuitton. Alcune fragranze della Maison si vestono dei simboli che rappresentano l'anima, il patrimonio, la cultura, l'innovazione di questo brand di lusso che ha esordito con la creazione di bauli e valigie.

