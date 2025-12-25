Maltempo a Napoli voragine ai Camaldoli | traffico impazzito in Zona Ospedaliera e bus deviati
Voragine in via Mandracchio ai Camaldoli, traffico in tilt nella Zona Ospedaliera: diversi bus deviati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Voragine ai Camaldoli, scoppia fogna, sprofonda via Camillo Guerra: caos traffico in Zona Ospedaliera
Leggi anche: Maltempo Napoli, voragine vicino alla metro Colli Aminei della Zona Ospedaliera: chiusa via Saverio Gatto
Maltempo a Napoli, voragine ai Camaldoli: traffico impazzito in Zona Ospedaliera e bus deviati - Voragine in via Mandracchio tra i Camaldoli e la Zona Ospedaliera: diversi bus deviati. fanpage.it
Maltempo Napoli, voragine vicino alla metro Colli Aminei della Zona Ospedaliera: chiusa via Saverio Gatto - Cede la strada nella Zona Ospedaliera a causa del maltempo, chiusa via Saverio Gatto. fanpage.it
Salerno: due voli dirottati per maltempo I due voli previsti in arrivo all'aeroporto di Salerno, oggi sono stati dirottati. Il meteo attuale riporta temporali e pioggia nelle vicinanze. I voli sono atterrati a Napoli. I voli interessati FR9758 Vienna att. Napoli. Ha atteso 25 - facebook.com facebook
Il maltempo rende Napoli ancora più bella x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.