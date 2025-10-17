Controlli ad alto impatto nel centro di Arezzo | 65 persone identificate e un arresto
Arezzo, 17 ottobre 2025 – Proseguono i controlli settimanali “ad alto impatto” coordinati dalla Polizia nel centro urbano di Arezzo. Ieri le forze dell’ordine hanno identificato 65 persone, tra cui 21 stranieri, e hanno arrestato un cittadino tunisino trovato in possesso di cocaina e hashish destinati allo spaccio. L’operazione rientra nel piano di sicurezza disposto dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Arezzo, che prevede servizi congiunti per rafforzare la percezione di sicurezza e contrastare comportamenti illegali nelle aree più sensibili della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
