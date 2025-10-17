Proseguono i controlli settimanali ad “alto impatto” disposti dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e coordinati dalla Polizia di Stato nel centro urbano di Arezzo. Nella giornata di giovedì 16 ottobre le forze dell’ordine hanno identificato 65 persone e arrestato un cittadino tunisino trovato in possesso di droga destinata allo spaccio. Le operazioni, condotte dalla Questura di Arezzo con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, della Polizia Municipale e della Polizia Ferroviaria, hanno interessato in particolare il quartiere Saione e l’area della stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, controlli ad “alto impatto” nel centro: 65 persone identificate e un arresto per spaccio