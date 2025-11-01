Come cambia il terzo settore | l' incontro che racconta le nuove sfide del volontariato

Il 4 novembre nell'auditorium di via Besenghi va in scena il secondo appuntamento del ciclo d’incontri organizzato a Trieste da Tessere la Rete, una realtà che lega 17 associazioni e oltre 800 volontari in città e provincia. L'evento, in programma alle 17:30, vedrà la partecipazione del vescovo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Incontro per genitori - Adolescenza, un mondo che cambia Terzo incontro: "Chi sono io? L'avventura dell'adolescenza" 11/11/25 Cerro Maggiore, Nuova Galleria Grassi, via S. Carlo 19 Orario: dalle 18:30 alle 20:30 Incontri molto interessanti organiz - facebook.com Vai su Facebook

Ville Venete, l'associazione cambia pelle e diventa un Ente del terzo settore - SUSEGANA Una giornata di profondo valore culturale ha segnato l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione per le Ville Venete ieri dove oltre 200 proprietari di ville venete sono stati al Castello San ... Come scrive ilgazzettino.it

Incontro Garante – Terzo settore - Il presidente dell Autorità garante della privacy, Francesco Pizzetti, ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni di terzo settore impegnate sul problema privacy Il presidente dell? Da vita.it

Dpef: incontro fra parlamentari e Terzo settore - Senatori e deputati che fanno parte del tavolo permanente di consultazione del Terzo Settore sosterranno l’audizione nel mese di settembre del Forum permanente da parte dei presidenti Commissioni ... Secondo vita.it