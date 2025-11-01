Come cambia il terzo settore | l' incontro che racconta le nuove sfide del volontariato

Triesteprima.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 novembre nell'auditorium di via Besenghi va in scena il secondo appuntamento del ciclo d’incontri organizzato a Trieste da Tessere la Rete, una realtà che lega 17 associazioni e oltre 800 volontari in città e provincia. L'evento, in programma alle 17:30, vedrà la partecipazione del vescovo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Come cambia il terzo settore: l'incontro che racconta le nuove sfide del volontariato - L'incontro, organizzato da Tessere la Rete, è in programma martedì 4 novembre nell'auditorium del seminario di via Besenghi. Da udinetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Cambia Terzo Settore Incontro