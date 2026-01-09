“Voci di Alumni” è un docufilm che racconta l’Università degli Studi di Milano attraverso le testimonianze di ex studenti di rilievo. Il film, diretto da Massimiliano Finazzer Flory, sarà proiettato il 14 gennaio al Cinema Arlecchino di Milano, con introduzione della rettrice Marina Brambilla. Un’occasione per scoprire le storie di figure che hanno contribuito al panorama culturale, sociale ed economico del Paese.

Milano, 9 gennaio 2025 – Cosa hanno in comune Letizia Moratti e Antonio Scurati, Ferruccio de Bortoli e Claudia Buccellati, Massimo Recalcati e Sara Doris, Gabriele Albertini e Susanna Messaggio, Luca Lucini e Ilaria Borletti Buitoni? Hanno in comune di essere gli “originali attori” diretti da Massimiliano Finazzer Flory nel docufilm ‘ Voci di Alumni’ in uscita il 14 gennaio, dalle 19 alle 21, al Cinema Arlecchino di Milano (via San Pietro all’Orto 9) e introdotto della rettrice Marina Brambilla. ‘Voci di Alumni’ è un docu prodotto dall’Università degli Studi di Milano su un’idea di Massimiliano Finazzer Flory che racconta la vita di celebri personalità partendo dalla loro esperienza come studenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ‘Voci di Alumni’, l’Università Statale di Milano raccontata da ex studenti illustri: il docufilm al Cinema Arlecchino

