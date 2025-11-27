Carlo Calenda contestato alla Statale di Milano Gli studenti | Fuori dall' università Lui | Nessun problema con chi critica pacificamente

l leader di Azione Carlo Calenda è stato contestato da un gruppo di studenti di Cambiare Rotta all'Università Statale di Milano dove era arrivato per un confronto sul capitalismo con il presidente della commissione Finanze della Camera Marco Osnato (FdI) e il capogruppo Pd al Consiglio regionale della Lombardia Pierfrancesco Majorino. Prima del dibattito organizzato dagli studenti, un gruppo di una quindicina di ragazzi e ragazze ha esposto uno striscione davanti il segretario di Azione cantando slogan come 'Fuori Calenda dall'università' e 'Fuori i sionisti dall'Università' contestando "la propaganda guerrafondaia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carlo Calenda contestato alla Statale di Milano. Gli studenti: “Fuori dall'università”. Lui: “Nessun problema con chi critica pacificamente”

