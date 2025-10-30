Augsburg-Borussia Dortmund è una partita valida per la nona giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Al Borussia Dortmund sono serviti i rigori, martedì scorso, per uscire indenne da Francoforte e staccare così il pass per gli ottavi di finale della Coppa di Germania. Tempi regolamentari e supplementari erano terminati 1-1 – al vantaggio, quasi immediato, dell’Eintracht aveva risposto Brandt ad inizio ripresa – ma dal dischetto i gialloneri si sono dimostrati implacabili a differenza di un Eintracht che invece è stato condannato da ben due errori (Doan e Chaibi). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Augsburg-Borussia Dortmund: la difesa fa acqua da tutte le parti