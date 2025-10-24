I “complimenti” arrivano dal consigliere Menchetti, che nella sua nota spara a zero su inceneritore e raccolta differenziata: “Altro che progresso, qui s’è passati dal raddoppio al triplo fumo!” A San Zeno s’è fatta la magia: da una fornacina che bruciava 45mila tonnellate l’anno, siamo passati a una bestia che se ne pappa 120mila. ‘Na roba da Guinness del cassonetto! La Regione Toscana, tutta bella sorridente, ha detto “vai tranquillo” ad Aisa: “bruciate pure, che tanto i filtri son miracolosi e l’aria sarà più pulita d’un campo di lavanda”. Peccato che gli studi dicano il contrario. ma si sa, tra un comitato e un comitatino, la salute è sempre l’ultimo dei pensieri, no? Intanto il presidente d’Aisa stappa lo spumante: “abbiamo triplicato!”, dice tutto felice. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo brucia di gioia: l’inceneritore si fa grosso e la differenziata… fa acqua da tutte le parti!