Arezzo brucia di gioia | l’inceneritore si fa grosso e la differenziata… fa acqua da tutte le parti!
I “complimenti” arrivano dal consigliere Menchetti, che nella sua nota spara a zero su inceneritore e raccolta differenziata: “Altro che progresso, qui s’è passati dal raddoppio al triplo fumo!” A San Zeno s’è fatta la magia: da una fornacina che bruciava 45mila tonnellate l’anno, siamo passati a una bestia che se ne pappa 120mila. ‘Na roba da Guinness del cassonetto! La Regione Toscana, tutta bella sorridente, ha detto “vai tranquillo” ad Aisa: “bruciate pure, che tanto i filtri son miracolosi e l’aria sarà più pulita d’un campo di lavanda”. Peccato che gli studi dicano il contrario. ma si sa, tra un comitato e un comitatino, la salute è sempre l’ultimo dei pensieri, no? Intanto il presidente d’Aisa stappa lo spumante: “abbiamo triplicato!”, dice tutto felice. 🔗 Leggi su Lortica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il Comitato SAVA brucia simbolicamente la petizione per Rigutino #Arezzo #ComitatoSAVA #Rigutino #Valdichiana http://arezzoinforma.it/il-comitato-sava-brucia-simbolicamente-la-petizione-per-rigutino/?fsp_sid=36847… - X Vai su X
Gesto simbolico ma dal forte significato politico, quello del Comitato SAVA (Stazione AV Arezzo), che ha deciso di bruciare pubblicamente la petizione per la stazione di Rigutino, sottoscritta da oltre 8.500 cittadini - facebook.com Vai su Facebook