Vita dura per Leao attacco durissimo | E’ una pippa

Rafael Leao torna al centro delle polemiche dopo le recenti critiche ricevute. Un commento duro, definendolo “una pippa”, mette in discussione le sue prestazioni e il suo ruolo nella squadra. La situazione evidenzia le tensioni e le sfide che il calciatore deve affrontare, evidenziando quanto siano vive le discussioni sul suo contributo in campo.

Rafael Leao finisce ancora una volta al centro delle polemiche e questa volta le critiche che arrivano sul suo conto sono durissime: “è una pippa”. Non è un momento semplice per Rafael Leao, questo è evidente. L’attaccante del Milan non sta attraversando la fase più brillante della sua carriera, tra prestazioni altalenanti, qualche problema fisico . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Cassano duro: “Il Milan gioca di mer*a. Allegri non è capace. Leao è una pippa”

Leggi anche: Cassano, altra stoccata a Leao: «Può fare anche 7 gol ma è una pippa! Mi ricorda Richarlison per un motivo»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

VITA DURA PER I GESTORI DEI CANNABIS SHOP Vita dura per i gestori dei cannabis shop legali anche in Alto Adige dopo i controlli e sequestri realizzati dalla Polizia di Stato il 12 dicembre scorso su territorio provinciale. I fiori di canapa sono considerati so - facebook.com facebook