Cassano altra stoccata a Leao | Può fare anche 7 gol ma è una pippa! Mi ricorda Richarlison per un motivo

Da calcionews24.com 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex calciatore Antonio Cassano torna a commentare il rendimento di Rafael Leao, sottolineando come, nonostante i gol segnati, non lo consideri all’altezza delle aspettative. Con un tono diretto, Cassano paragona il portoghese a Richarlison, evidenziando come alcune caratteristiche possano influenzare la percezione delle sue prestazioni. Un intervento che riaccende il dibattito sulle qualità e le criticità di uno dei protagonisti del calcio attuale.

. Il pensiero dell’ex Milan Duro affondo di Antonio Cassano a Viva El Futbol. L’ex fantasista barese ha criticato aspramente Rafael Leao, definendolo inadatto al calcio, sminuendo i suoi numeri e paragonandolo negativamente a Richarlison. Nel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

