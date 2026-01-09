Violenza sessuale su una bambina di dieci anni | il Tribunale civile di Treviso condanna anche i genitori del molestatore per mancata educazione affettiva

Da vanityfair.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale civile di Treviso ha condannato i genitori del molestatore di una bambina di dieci anni per mancanza di adeguata educazione affettiva, oltre alla condanna penale di un anno e due mesi. La decisione include anche un risarcimento di 130 mila euro, evidenziando l’importanza di un’adeguata formazione educativa e della tutela dei minori.

Oltre alla condanna di un anno e due mesi da parte del Tribunale dei Minori, il sede civile il giudice commina un risarcimento di 130 mila euro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

violenza sessuale su una bambina di dieci anni il tribunale civile di treviso condanna anche i genitori del molestatore per mancata educazione affettiva

© Vanityfair.it - Violenza sessuale su una bambina di dieci anni: il Tribunale civile di Treviso condanna anche i genitori del molestatore per mancata educazione affettiva

Leggi anche: Educazione sessuale a scuola: cosa può (davvero) dire un insegnante? Schettini: “La mancata educazione affettiva incrementa il disagio e l’isolamento, i prof affrontino senza paura gli argomenti”

Leggi anche: Violenza sessuale su una bambina di 6 anni: arrestato il padre degli amichetti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Rep. Dem. Congo: la violenza sessuale contro i bambini è “radicata” e in aumento nel paese. Esce oggi un nuovo rapporto; Ragazzo di 16 anni violenta una bambina di 10, i genitori condannati a risarcire la vittima con 130mila euro: «Non l'hanno educato»; Suore religiose accusate di abusi; Indagini della Polizia. Violenza sessuale su 15enne. Identificato grazie a foto e video.

violenza sessuale bambina dieciFiglio di 16 anni violenta una bambina di 10, genitori condannati a pagare 130mila euro: «Non l'hanno educato» - Il Tribunale civile di Treviso ha stabilito che i genitori di un sedicenne, autore di un abuso su una bambina di 10 anni, sono responsabili dei danni causati. msn.com

violenza sessuale bambina dieciRagazzo di 16 anni violenta una bambina di 10, i genitori condannati a risarcire la vittima con 130mila euro: «Non l’hanno educato» - Treviso, il ragazzo è stato condannato a un anno e due mesi, la famiglia a un risarcimento di 130mila euro Le colpe dei padri non ricadono mai sui figli, ma quelle dei figli pesano sempre più spesso s ... msn.com

Violenta e mette incinta una bambina di 10 anni in un centro accoglienza, chiesta condanna a 6 anni e 8 mesi - Un 29enne è imputato per violenza sessuale aggravata per aver violentato e messo incinta una bambina di 10 anni nel settembre del 2024. fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.