Violenza sessuale su una bambina di dieci anni | il Tribunale civile di Treviso condanna anche i genitori del molestatore per mancata educazione affettiva

Il Tribunale civile di Treviso ha condannato i genitori del molestatore di una bambina di dieci anni per mancanza di adeguata educazione affettiva, oltre alla condanna penale di un anno e due mesi. La decisione include anche un risarcimento di 130 mila euro, evidenziando l’importanza di un’adeguata formazione educativa e della tutela dei minori.

Oltre alla condanna di un anno e due mesi da parte del Tribunale dei Minori, il sede civile il giudice commina un risarcimento di 130 mila euro.

