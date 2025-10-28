Educazione sessuale a scuola | cosa può davvero dire un insegnante? Schettini | La mancata educazione affettiva incrementa il disagio e l’isolamento i prof affrontino senza paura gli argomenti

Educazione sessuale all’interno delle scuole è oggetto di un intenso dibattito, alimentato da dichiarazioni ministeriali e interventi di docenti noti come Vincenzo Schettini, autore del progetto “La Fisica che ci piace”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

C'è un ddl al Senato dal 2023 che propone un aumento dell’orario settimanale nelle scuole secondarie (primo e secondo grado) di un’ora dedicata all'educazione sessuale, oltre all’integrazione dei contenuti in ogni materia del curriculum. Ha speranze? - facebook.com Vai su Facebook

Valditara su educazione sessuale: “Raccontano balle, nei programmi c’è già dall’Infanzia. Ecco la verità” - X Vai su X

Educazione sessuale a scuola: il divieto esiste? Cosa cambia? Chiarimenti, dati e voci degli esperti – FOCUS - Precisamente se ne discute dal 15 ottobre, quando è stato approvato alla Camera l’emendamento al Ddl sul consenso informato che estende i ... Segnala tecnicadellascuola.it

Educazione sessuale, corsi di esterni vietati fino alle medie: ma serve una materia a parte? La linea di Valditara e gli altri Paesi - Stop all’educazione sessuale a scuola fino alle medie: lo scorso 15 ottobre è stato approvato un emendamento a prima firma di Giorgia Latini al Ddl Valditara (Disegno di legge (C. Si legge su tecnicadellascuola.it

Educazione sessuale vietata fino in terza media? Per il ministro Valditara è un fake news, ecco perché - Il ministro dell'Istruzione risponde alle accuse: “L’educazione sessuale, all’empatia e all’affettività sono inserite nei programmi scolastici”. Segnala skuola.net