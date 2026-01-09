Villa Mimnelli ultimi due giorni per visitare la mostra di Fattori | domenica 11 gennaio la chiusura
Sono gli ultimi due giorni per visitare a Villa Mimbelli la mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”. L’esposizione rimarrà aperta fino a domenica 11 gennaio, offrendo l’opportunità di approfondire il percorso artistico di uno dei principali protagonisti del Macchiaioli. Un’occasione per scoprire le innovazioni e le atmosfere caratteristiche di questa corrente pittorica.
Ultimi giorni per visitare a Villa Mimbelli la mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”. Domenica 11 gennaio, infatti, sarà l’ultima occasione per ammirare le 220 opere esposte. La grande mostra, curata da Vincenzo Farinella per il bicentenario della nascita del maestro macchiaiolo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
