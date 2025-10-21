Incendio in un essiccatoio di cereali | vigili del fuoco al lavoro nessun ferito

Udinetoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione intorno alle 11.15 di martedì 21 ottobre a Pavia di Udine, dove un incendio è scoppiato all’interno di un silos di un essiccatoio di cereali. La prima partenza dei vigili del fuoco di Udine è intervenuta rapidamente con autoscala e autobotte, supportata da una squadra del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

incendio essiccatoio cereali vigiliIncendio in un silos contenente cereali, i vigili del fuoco contengono le fiamme - Il rogo in un essicatoio di cereali di un'azienda di Pavia di Udine. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Essiccatoio Cereali Vigili