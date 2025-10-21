Incendio in un essiccatoio di cereali | vigili del fuoco al lavoro nessun ferito
Momenti di tensione intorno alle 11.15 di martedì 21 ottobre a Pavia di Udine, dove un incendio è scoppiato all’interno di un silos di un essiccatoio di cereali. La prima partenza dei vigili del fuoco di Udine è intervenuta rapidamente con autoscala e autobotte, supportata da una squadra del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
