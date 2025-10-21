Molteni a Lecco | Presenza dello Stato solida più uomini e mezzi Nuova caserma dei Vigili del Fuoco da 12,5 milioni

Leccotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, ha incontrato lunedì a Lecco il prefetto, il questore e una rappresentanza dei sindacati di Polizia, portando il ringraziamento del Governo e del ministero dell'Interno a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato per il servizio quotidiano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

molteni lecco presenza statoAvanza il progetto della nuova caserma dei vigili del fuoco - Nell'occasione si è fatto il punto sul percorso progettuale della nuova sede ... Secondo leccotoday.it

molteni lecco presenza statoIl sottosegretario di Stato Nicola Molteni incontra i Vigili del Fuoco lecchesi - La visita ieri pomeriggio, lunedì, presso la sede del comando provinciale Oltre a esprimere il proprio apprezzamento per l’operato, si è interessato dell’iter per la costruzione della nuova caserma LE ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Molteni Lecco Presenza Stato